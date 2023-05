La ricerca di una dimensione

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 10 maggio 2023) – Oh, sei scemo? Che fai lì? – Niente. – E’ incredibile! Possibile tu debba rispondermi sempre con un nichilissimo “niente”, ogni volta che ti faccio una domanda? – Ed è possibile, invece, che ogni tua singola frase si concluda con un punto interrogativo? Vuoi farti gli affari tuoi e lasciarmi in pace? – Quando la smetterai di fare cose cretine… – Tipo? – Tipo incastrarti negli angoli in posizioni idiote. Ma che ti dice il cervello? Alzati che ti riempi di peli di gatto! – Per tua informazione quella che stavo assumendo non era una posizione idiota. Sono impegnato in un test: sto cercando una. – Si eh? Con uno stereo anni ’80 a tutto volume? Che, poi, spiegami: dov’è che l’hai trovato questo pezzo di antiquariato? E dove hai preso quella musicassetta, soprattutto. Ancora le producono? – Sono i Sick Tamburo. Il loro nuovo album: ...