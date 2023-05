La reazione di Alice e Camilla quando hanno scoperto di non essere state scelte da Luca Daffrè

Leggi su biccy

(Di mercoledì 10 maggio 2023)ha fatto la sua scelta e nella puntata odierna di Uomini e Donne abbiamo potuto vedere anche ladi, le altre due sue corteggiatrici che sono rimaste “a bocca asciutta”. Primo selfie di coppia #UominieDonne pic.twitter.com/XIZ2ArpdhT — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 10, 2023 La scelta diè Alessandra #UominieDonne pic.twitter.com/2jAxhtFLFH — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 10, 2023 Come abbiamo potuto vedere,ha deciso di chiamare in studio solo la sua scelta, la surfista Alessandra Somensi, andando a parlare con le altre due corteggiatrici nonin un secondo momento, fuori gli studi televisivi. “Oggi ho fatto una scelta e ho scelto Alessandra. Ho capito che era ...