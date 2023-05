La Rai non lo manda all’Eurovision 2023 | Leonardo Metalli del Tg1 attacca sui social | «Mai arrivare primi | poi ti fanno fuori» – Il video

(Di mercoledì 10 maggio 2023) «Mai, poi ti»., inviato della redazione cultura del Tg1, sarebbe stato escluso dalla trasferta alla Liverpool Arena per la 67° edizione dell’Eurovision Song Contest, lo storico festival musicale europeo, in scena da ieri, martedì 9 maggio e fino a sabato 13. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista della Rai che con un post su Instagram. «Come inviato della redazione cultura sarebbe stato il mio ruolo. Mi amano, si vede», scrive. «Dopo aver difeso i diritti di tutti i miei colleghi nel Cdr del Tg1 per due anni, è arrivato il prezzo da pagare. Arrivederci, la vita è difficile da noi», conclude, pubblicando a corredo del un un ricordo della scorsa edizione italiana, in cui fu il primo giornalista a fare una diretta dal ...

... Nicola GIULIANO, Francesca CIMA, Carlotta CALORI, Viola PRESTIERI per INDIGO FILM;CINEMA ...e PICONE Le otto montagne - Alessandro BORGHI Le otto montagne - Luca MARINELLI MIGLIORE ATTRICE......in, ma se proprio spoils system dev'essere, che tocchi anche i contenitori apparentemente autonomi dalla programmazione radiotelevisiva e dalla linea politica di una singola rete, chefanno ...Per la cerimonia di premiazione della 68ª edizione dei David di Donatello , in diretta su1 condotta per la sesta volta consecutiva da Carlo Conti , Elodie ha calcato il red carpet con ......

Il tira e molla in Rai non è un bello spettacolo. Ora però Fuortes mi tolga una curiosità Il Fatto Quotidiano

"Non me l'aspettavo, ma lo accetto". Così Marco Bellocchio ha commentato la notizia del premio per la miglior regia sul palco dei David di Donatello. Al ...L’annuncio della scomparsa del regista e sceneggiatore è stato dato durante la cerimonia dei David. Il ricordo di De Sica: «Ciao amico mio, ti ho voluto molto bene» ...