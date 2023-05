La premier costituente spaventa le opposizioni «Farò l’elezione diretta»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dialogano, ma per dire una il contrario dell’altra. A sera l’ultima consultazione della presidente del Consiglio dura il doppio delle altre e uscendo dopo due ore la segretaria del Pd first appeared on il manifesto.

...un solo ramo del Parlamento Evidentemente bisognerà aspettare l'esito degli incontri della... ma che sembra già esprimersi da padre, chiudendo ogni dialogo col Pd e col M5s . Un ...Per latutto dipenderà dall'atteggiamento che assumeranno le opposizioni. Il traguardo, ... Niente bicamerale, però, e nessuna commissione: sarà adottata la procedura dell'articolo ...... sarà ammessa a trattare su una bicamerale o unaa condizione che almeno un ...verrà avanzata una proposta di maggioranza per l'elezione diretta del presidente della Repubblica o del,...

La premier costituente spaventa le opposizioni «Farò l’elezione ... Il Manifesto

Le consultazioni di Meloni sono solo una gigantesca way out politica alle difficoltà del governo. Il tutto mentre giovedì la premier si assicurerà il ...Il popolare leader si trovava a Islamabad per un’udienza in tribunale. Nel Paese colpito da inondazioni e terrorismo si innalza ancora la tensione politica ...