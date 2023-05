10 mag 15:14 Lail nome di Kaliningrad in Krolewiec Le autorità polacche hanno deciso di rinominare l'exclave russa di Kaliningrad con il nome in lingua madre Krolewiec. L'iniziativa del governo locale ..."Laritorna alla denominazione tradizionale relativa alla sua storia e al suo patrimonio culturale", ha dichiarato il ministero dello Sviluppo e della Tecnologia Waldemar Buda, aggiungendo: "...Per Mosca, l'incidente 'nonnulla', ha detto Andreev, citato dall'agenzia di stampa Gazeta.degli Esteri russo ha annunciato l'intenzione di presentare un reclamo formale allaper l'...

La Polonia cambia il nome di Kaliningrad in Krolewiec - Mondo Agenzia ANSA

Le autorità polacche hanno deciso di rinominare l'exclave russa di Kaliningrad con il nome in lingua madre Krolewiec. L'iniziativa del governo locale è sostenuta da Varsavia, riferisce l'agenzia nazio ...L'ambasciatore russo in Polonia è stato convocato al ministero degli Esteri dove ha ricevuto una nota di protesta per l'episodio relativo a un aereo polacco in missione per Frontex intercettato da un ...