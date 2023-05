“La politica di Meloni sui migranti disumana e inefficace” Le parole del capo del partito di Macron riaprono le tensioni con l’Italia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “L’estrema destra francese prende per modello l’estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza.fa tanta demagogia sull’immigrazione clandestina: la suaè ingiusta,“. Così ildeldi EmmanuelRenaissance, Stéphane Séjourné, citato da Le Figaro in un articolo sulla crisi tra Italia e Francia dal titolo “Nonostante le loro differenze,agitata come uno spauracchio anti-Le Pen dal governo”. “Messaggio che l’eurodeputato prevede di ripetere il 25 maggio a Roma, dove organizza un seminario del gruppo Renew a sostegno del Pd”, si legge. Le Figaro sintetizza l’obiettivo delledel ministro Gérald Darmanin – che la settimana scorsa ha ...

, quindi, non esclude la possibilità di percorrere altre strade, purché garantiscano governi eletti dai cittadini e che possano durare per tutta la legislatura. La forma di governo su cui si ...fa tanta demagogia sull'immigrazione clandestina: la suaè ingiusta, disumana e inefficace'. Così il capo del partito di Emmanuel Macron Renaissance, Stéphane Séjourné, citato da Le ......Abascal (leader del partito di estrema destra spagnola Vox) riaccende le ambiguità in... LA PARTITA EUROPEA DIIntanto, in Ue, Giorgia- che presiede il gruppo dei Conservatori e ...

Stavolta l'attacco arriva dal capo del partito di Emmanuel Macron, Renaissance, Stéphane Séjourné, citato da Le Figaro. "L'estrema destra francese prende ...Si riaccende la fiamma dello scontro tra Francia ed Italia. E a gettare benzina sul fuoco è sempre un esponente politico transalpino, che ...