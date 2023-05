(Di mercoledì 10 maggio 2023) La saccatura Atlantica che dal pomeriggio di ieri è giunta sulle nostre regioni settentrionali, si approfondisce ulteriormente, con il suo asse che dalla Gran Bretagna arriva sin sul Golfo della Sirte. Giornata nuvolosa con precipitazioni che si estenderanno anche alle regioni meridionali e sulla Sicilia. Precipitazioni che risulteranno abbondanti su Emilia Romagna, Veneto e regioni centrali. Temporanea e graduale attenuazione della fenomenologia sulla nostra regione, ad iniziare dalla seconda parte della giornata. Ci attendono ancora giornate caratterizzate da marcata instabilità, in particolare sui rilievi, con alternanza di precipitazioni e temporanee schiarite. Nuovo generale peggioramento atteso Venerdì. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 10 maggio 2023Tempo Previsto: Molto nuvoloso al mattino con ...

... la sua assenza pervade ogni cosa, si nasconde in ogni nostro piccolo gesto e cigiorno ... Quando senti qualche goccia di, cadere sul tuo volto, sono io che porgo dolci baci. Di notte ...E c'è un altro uomo, Francesco Santalucia, che suona ele storie di tutti, che rimane ... Laaveva danneggiato una versione in prosa della Garzanti, e mio papà me la regalò. Non c'era ...... nelle ore in cui un evento meteorologico non proprio eccezionale come 36 ore di, ha ... Una delle guide cheDattolo e D'Alelio attorno al lago di Tovel ricorda che l'orso bruno "è ...

La pioggia ci accompagna per tutta la settimana BergamoNews.it

La perturbazione con temporali sarà molto intensa: le previsioni fino a venerdì. Occhi puntati sull'Emilia-Romagna già colpita dall'alluvione di una settimana fa, ma non solo ...Nuova ondata maltempo in arrivo il 10 maggio, con allerta massima per le zone recentemente alluvionate dell’Emilia Romagna. È probabile che gli accumuli ...