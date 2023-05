La piccola Rachele al Maradona “Papà | perché tutti mi vogliono bene?” La risposta | “Questa è Napoli!”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 10 maggio 2023), la giovane tifosa del Napoli, incanta ile diventa virale su TikTok. LaCholita, si emoziona durante la partita degli azzurri.è una bambina romana di appena sette anni, ma il suo cuore batte per il Napoli.tifosa del Napoli è diventata una stella di TikTok, raccontando la sua passione per i colori azzurri e conquistando il cuore dei napoletani. “Due anni fa siamo andati a Napoli con la famiglia della mia compagna. Mia figlia, che aveva solo cinque anni, mi guarda e dice ‘, io mi sono innamorata di Napoli‘. Da quel giorno ha iniziato a sentire le canzoni napoletane. Non sapevo che si sarebbe appassionata così tanto”, racconta Massimiliano Piga, il padre di, ridendo al ...