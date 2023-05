La lotta alla mafia di Addiopizzo | “Ma oggi non è una priorità dell’agenda pubblica”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “” è una realtà molto attiva che nasce dal basso e dal 2004 si impegna nellae per la giustizia sociale svolgendo varie iniziative per contrastare il racket delle estorsioni, particolarmente sul territorio della Sicilia occidentale: Palermo e la sua provincia, Agrigento e Trapani. Per conoscerla e scoprirne l’azione abbiamo intervistato Francesca Vannini, socia fondatrice di questo movimento. Cos’è il pizzo e che scopo ha l’associazione antiracket Cosa s’intende innanzitutto per pizzo, la piaga contro cui combattete, e quali sono le finalità dell’associazione, la cui storia testimonia quanto la volontà dei singoli può fare per migliorare un Paese? “Il pizzo, il racket delle estorsioni, è quel fenomeno che ormai da decenni, se non da sempre –perché è uno dei reati che la...

... Cgil, Sermig e molte altre impegnate su fronti diversi come povertà, dipendenze, sovraindebitamento,alle mafie, tutela consumatori, mondo del lavoro). Il titolo serve per proporre...... con il suo 'risciacquare i panni in Arno' l'autore promosse lacontro l'analfabetismo ... sarà curata dall'arteterapeuta Marzia Ferrarotti, che guiderà i partecipanticreazione di un proprio ...Dopo aver preso gli ordini sacerdotali nel 1661, si impegnò con rigore nelladella ... Nell'introduzione viene messa in luce una caratteristica dell'opera di solito trascurata, rispetto...

Lotta alla violenza sulle donne: protocollo tra il Comune e "Zero Molestie" CataniaToday

Roma. La Fortuna non smette mai di sorridere alla bella Capitale, così come ai suoi cittadini che, ogni volta, tentano la sorte per provare a portare a casa un bel gruzzolo. E lo fanno a buona ragione ..."E' di una dolcezza disarmante, nonostante quello che ha passato e il dolore che l'accompagnava; ora è pronta per una nuova casa", dice a Tgcom24 Cosetta Prontu del rifugio "I Fratelli Minori" della s ...