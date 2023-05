La Juve si prepara al Siviglia | la squadra applaude Allegri

La Juventus è in campo alla Continassa, la squadra sta preparando l'appuntamento di domani sera: i bianconeri sfideranno il Siviglia nella semifinale di andata di Europa League. Massimiliano Allegri ...LaStabia, dopo la conclusione della regular season, sial delicato match in trasferta contro l'Audace Cerignola. Il direttore sportivo Giuseppe Di Bari, intervenuto in conferenza stampa,...... la Juventus di Max Allegri sialla sfida di Europa League contro il Siviglia con la ...della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni ha contribuito a gettare benzina sul fuoco in casa. ...

La Juve prepara il futuro: fa i complimenti al Napoli e aspetta Giuntoli, il ds dello scudetto La Stampa

La Juventus è in campo alla Continassa, la squadra sta preparando l'appuntamento di domani sera: i bianconeri sfideranno il Siviglia nella semifinale di andata di Europa League. (ANSA) ...Arrivano brutte notizie per la Juventus e per Allegri, i guai con la giustizia sportiva rischiano di pesare enormemente sul futuro ...