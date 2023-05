La giuria ha definito Donald Trump un predatore sessuale | ma non andrà in carcere

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Unadi New York ha stabilito martedì che l’ex presidente USAha abusato sessualmente della giornalista di Elle Jean Carroll in uno spogliatoio di un grande magazzino a New York, 27 anni fa. Il verdetto dichiara per la prima volta nella storia un ex presidente degli Stati Uniti come un. Tuttavia, la sentenza è il risultato di una causa civile e non penale, quindi l’unica sanzione legale chedovrà affrontare è di tipo finanziario, e non dovrà andare in. Il giudice Lewis A. Kaplan, come riporta la CNN, ha detto allache il suo verdetto di colpevolezza si basa su due elementi: il primo è cheha sottoposto Jean Carroll a contatti sessuali senza consenso con l’uso della forza ...

... processo farsa" X Donald Trump condannato per abuso e diffamazione Trump, che avevala ...nel suo libro di memorie What Do We Need Men For A Modest Proposal quello che ieri unaha ...Ladi Manhattan ha emesso la sentenza sul caso Jean Carroll, ex giornalista e scrittrice. L'... per aversulla piattaforma social 'Truth' il caso 'un totale imbroglio ', 'una truffa e ...Mentre The Donald hasui social il verdetto "una vergogna". È la "continuazione della più ... Come ha ricordato il giudice alla, tuttavia, lo standard di prova è inferiore in una causa ...

Trump colpevole di aggressione e diffamazione. Il verdetto della giuria Tag24

Donald Trump non ha stuprato ma ha aggredito sessualmente la scrittrice Jean Carroll nei camerini di un grande magazzino nel 1996 e l'ha poi diffamata. Il tribunale di New York ha dato ragione a Jean ...L’ex presidente americano Donald Trump è stato dichiarato colpevole di diffamazione e aggressione sessuale nel caso Carroll.