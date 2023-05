La gaffe di Bocchino a La7 | “Il M5s ha voluto il Rosatellum” Ma la legge nacque proprio per affossare i 5 Stelle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023)di Italo, ex parlamentare del Pdl e direttore editoriale de Il Secolo d’Italia, nel corso di Otto e mezzo (La7). Il dibattito è incentrato sul primo giro di consultazioni relative alla riforme avviato dalla presidente del Consiglio con le opposizioni. Dopo aver lodato, come sempre, la figura di Giorgia Meloni e aver attaccato la leader del Pd Elly Schlein,afferma: “Formigli parla di ‘banda di spingibottoni’ in Parlamento. Ma scusate, laelettorale chi l’ha fatta? Come si chiama?Rosato. Di che partito era Rosato quando ha fatto quella? Del Pd. E chi l’ha voluta? Il Pd e i 5“. Qualche minuto dopo, la conduttrice Lilli Gruber interviene a riguardo precisando che “l’orrendo” fu votato anche da ...