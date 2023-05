(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sono pensieri neri e vivissimi quelli che Alessandra Carnaroli registra nel suo , una raccolta di racconti interconnessi in cui voci di donne appartenenti a un mondo raramente rilevato dai radar della letteratura emergono con la chiarezza smozzicata delle intercettazioni. Carnaroli, già autrice di fortunate raccolte di poesie come 50 tentati suicidi più 50 oggetti contundenti (Einaudi 2021), torna sul tema dell’infelicità femminile con un linguaggio compatto che deve molto al ritmo poetico e in cui spicca un uso sapiente di immagini inconsuete e piene di ironia, che illuminano storie desolate e grottesche alla luce fortissima dei desideri. Come tante piccole Molly Bloom di provincia – ma il pensiero va anche a certe pièce di Samuel Beckett e alle Talking Heads di Alan Bennett – le protagoniste di non hanno nessuna intenzione di mettersi in posa sulla pagina e non fraintendono il ...

Home Cronaca Politica Economia Sport Eventi Nero su Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 19/04/2023 ] Spaccate, ladei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo pari e patta: al ...Nel saggio Che cos'è l'arte (1897) Lev Tolstoj, coniconoclasta, fa strage di punti fermi del mondo culturale. La tradizione ce lo consegna come un uomo taciturno, riflessivo, e completamente assorbito dai fogli che da lì a poco avrebbe vergato. ...Home Cronaca Politica Economia Sport Eventi Nero su Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 19/04/2023 ] Spaccate, ladei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo pari e patta: al ...

La furia Il Foglio

Antonella Clerici nelle scorse ore è intervenuta dopo lo sfogo di Benedetta Rossi. Ecco le sue parole. Antonella Clerici, la nota conduttrice di Rai 1 in queste ore è scesa in campo per difendere la ...Il 45enne, sottoposto a fermo dai carabinieri di San Severo e Torremaggiore, nella tarda serata del 7 maggio scorso, è accusato di duplice omicidio e tentato omicidio. Invito chiunque abbia ricevuto v ...