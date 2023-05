‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Evenepoel | la seconda caduta è colpa sua Un italiano ha ‘cazzimma’ “

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) LA DOPPIADI REMCOLasua, perché si è voltato a sinistra e poi si è spostato a destra. Si è distratto, ha preso la spalla di Pedersen ed è andato giù. IL BELGA PUÒ AVERE DELLE CONSEGUENZE NEI PROSSIMI GIORNI? La sua reazione non mi è sembrata così drammatica, forse nella primaha preso una botta ad una gamba. Se non ha escoriazioni, non dovrebbe avere conseguenze nelle prossime tappe. UNAANCHE PER ROGLIC Affini è stato bravissimo a riportarlo sotto, davvero spettacolare. Quelladi Roglic è stata un po’ stupida, però non dovrebbe essere niente di grave anche per lui. UNA TAPPA CHE HA DETTO POCO C’era brutto tempo, era difficile fare lavoro nella prima parte. Il maltempo ha sconsigliato delle azioni, altrimenti ...