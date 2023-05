‘La divina cometa’ di Paladino sbarca al cinema | Sannio protagonista nelle sale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPresentato in anteprima all’edizione 2022 della Festa deldi Roma, ‘Lacometa‘ è il nuovo lavorotografico di Mimmoe arriveràtografiche italiane da domani, giovedì 11 maggio. Prodotto da Run Film e Nuovo Teatro, il lungometraggio dell’artista sannita è un viaggio che unisce laCommedia di Dante Alighieri con la tradizione partenopea legata al Natale. Un lavoro fantasmagorico girato in Campania tra Benevento, Paduli, Apice, Pietrelcina, Solopaca, Rotondi e Napoli, e anche in Puglia tra Monte Sant’Angelo e Mattinata in Puglia. “Ho sempre pensato che un film non si sostituisca alla pittura, non vi si sovrapponga, è semplicemente un’altra cosa”, scrive ...