La Dalmazia riscopre la sua antica strada per l’Atlantide adriatica

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag – Se il Mediterraneo è la culla della civiltà, i due maggiori mari in cui si tuffano le nostre coste, il Tirreno e l’Adriatico, sono un da millenni un vero scrigno di antici tesori sommersi. Oggi attraversiamo il mare Adriatico, tuffandoci nella nostra vecchia costa dalmata dell’attuale Croazia dove, un’altra sensazionale scoperta archeologica, viene celebrata al largo dell’isola di Curzola (Korkula). Conosciuta per essere stata il presunto luogo di nascita di Marco Polo e per esser stata la prima al mondo ad abolire la schiavitù nel 1214, Curzola è una delle destinazioni turistiche più belle e rinomate della. L’isola dalmata di Curzola Oltre al fascino paesaggistico, però, la terra e le acque che circondano l’isola dalmata sono muti testimoni del suo antico passato. Un passato che parla greco, latino, veneto e ...