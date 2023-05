La crisi diplomatica tra Cina e Canada | cosa succede tra Pechino e Ottawa

'Sullo sfondo di unafra i due Paesi - scrive il quotidiano - sono arrivati dei rinforzi a Mentone per far fronte a un afflusso di clandestini sempre più forte'. Ricordando che '...'Sullo sfondo di unafra i due Paesi - scrive il quotidiano - sono arrivati dei rinforzi a Mentone per far fronte a un afflusso di clandestini sempre più forte'. Ricordando che '42.'Sullo sfondo di unafra i due Paesi - scrive il quotidiano - sono arrivati dei rinforzi a Mentone per far fronte a un afflusso di clandestini sempre più forte'. Ricordando che '...

Tra Italia e Francia è di nuovo crisi diplomatica per la questione ... L'INDIPENDENTE

Da una parte lo scontro (riaperto) con la Francia, dall’altra le tensioni con la Spagna. Il governo italiano finisce di nuovo al centro di accuse e critiche dei paesi Ue vicini. Solo la settimana scor ...Lo dice il leader del partito di Macron, che aggiunge: "La premier italiana fa demagogia sull'immigrazione". Attacchi anche dalla vicepremier spagnola: "Governa contro lavoratori e lavoratrici, vuole ...