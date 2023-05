La conversione | la recensione del documentario di Giovanni Meola

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il film: La, 2020. Regia:. Cast: Giuesppe De Vincentis, Vincenzo Imperatore. Genere:. Durata: 90 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al RIFF Rome Indipendent Film Festival 2020. Trama: Il confronto in parallelo delle vicende umane di Peppe, ex rapinatore di banche, ora drammaturgo e attore teatrale, e Vincenzo, ex-consulente finanziario che ha denunciato un gravissimo nonché impunito sistema di truffe fraudolente perpetrato dall’istituto bancario per cui lavorava. Un uomo dalla faccia scavata prende a pugni la parete nuda di una vecchia cella. No non è Robert De Niro in Toro scatenato ma la frustrazione che sprizza è la stessa. Si tratta di Peppe De Vincentis, ex-rapinatore di banche, nonché venditore di sigarette di contrabbando che, da quando è nato, ha sempre ...