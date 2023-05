La Compagnie | un anno di smart business class tra Milano e New York

Da Milano a New York su un aereo con posti solo business class. Laha festeggiato il primodella tratta che unisce le due città regalando ai propri passeggeri un'opera autografata e personalizzata a bordo dall'illustratore Ale Giorgini. Un disegno che ...... il cui numero si riduce però ogniper motivi anagrafici. Questa volta gli ha sostituiti con ...visto per i georgiani che si recano in Russia e permette la ripresa dei voli diretti delle...... mentre il 75% vorrebbe che leoffrissero scelte più sostenibili (dato in crescita ... Non a caso, Booking.com da più di unha lanciato il Programma Viaggi Sostenibili, le cui nuove ...

La Compagnie, un anno di smart business class tra Milano e New ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Capcom ha pubblicato oggi (via VGC) i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale terminato il 31 marzo 2023, rivelando cifre da record.