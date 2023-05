La città del futuro per Mind

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ladel, tra sostenibilità e innovazione: nasce dall'analisi di questa relazione, in chiave smart city, l'evento organizzato da Lendlease in collaborazione con Ambrosetti, nell'ambito ...

... i servizi antiterrorismo marocchini hanno arrestato 13 sospetti jihadisti legati a Daesh in diversi interventi compiuti in dieciPaese nordafricano. I presunti jihadisti pianificavano di ...... partenza dalladi Battambang, passando per il traguardo intermedio di Siem Reap e poi, di corsa, fino al gran finale tra le meraviglie di Angkor, il sito archeologico più importantePaese ...La trappaloriparo in una tenda, poi lo stupro. La polizia, coordinata dalla Procura di Milano, fermato un ...violenza sessuale da parte di uno sconosciuto che l'aveva intercettata in centroe ...