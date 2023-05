La Cina bullizza il Canada

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ieri la Repubblica popolare cinese ha espulso la console canadese a Shanghai, Jennifer Lynn Lalonde. La decisione è stata presa meno di ventiquattro ore dopo che il governo guidato da Justin Trudeau aveva dichiarato persona non grata il diplomatico cinese di base a Toronto, Zhao Wei. La crisi diplomatica traè arrivata a nuovi inediti livelli di tensione, con una serie di azioni e reazioni che dimostrano come sia sempre più complicato avere un rapporto normalizzato con Pechino. La scorsa settimana il quotidiano canadese Globe and Mail ha pubblicato un’inchiesta in cui, citando fonti d’intelligence, si affermava che il diplomatico cinese Zhao Wei era coinvolto in una serie di azioni illegali che avevano come obiettivo la raccolta di informazioni e l’intimidazione del ministro degli Esteri ombra, Michael Chong, e la sua famiglia di ...