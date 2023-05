La cantante Ibla | ' Dopo Amici | mi dicevano che avevo negli occhi lo stesso fuoco di Rosa Balistreri Così ho iniziato a cantarla'

interpreta Rosa Balistreri. Lasiciliana, all'anagrafe Claudia Iacono, che ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi nell'edizione '20, torna nella sua terra natia per lo ...La giovaneempedoclina, Claudia Iacono, in arte, "alunna" della scuola di Amici di Maria De Filippi, nel 2021, sarà sul palco del Pirandello con un ricco repertorio dell'artista ...interpreta Rosa Balistreri. Lasiciliana, all'anagrafe Claudia Iacono, che ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi nell'edizione '20, torna nella sua terra natia per lo ...

La cantante Ibla: «Dopo Amici, mi dicevano che avevo negli occhi lo stesso fuoco di Rosa Balistreri. Così ho i leggo.it

Ibla interpreta Rosa Balistreri. La cantante siciliana, all'anagrafe Claudia Iacono, che ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi nell'edizione '20, torna nella sua ...