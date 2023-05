La BGY Airport Granfondo porta in strada la sicurezza lungo i 37 Comuni bergamaschi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Bergamo. Quando si parla di, i numeri parlano per la BGYe per gli organizzatori di G.M.S. La società che fa capo allaorobica, in programma a Bergamo questa domenica 14 maggio, negli anni ha formato ben 264 Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva (ASA), ossia il personale a protezione di bivi, incroci e punti sensibilii percorsi. Uno sforzo che in Italia non ha eguali considerando i singoli comitati organizzatori delle, e che – grazie al fondamentale coordinamento con Questura e Forze dell’Ordine – garantirà lo svolgimento dell’evento in. Per permettere il regolare sviluppo delle operazioni e allo stesso tempo limitare al minimo le modifiche alla viabilità, la Prefettura di Bergamo ha emanato l’ordinanza di ...