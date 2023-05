Koulibaly può fare ritorno al Napoli? Arriva la smentita

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Kalidou, classe 1991, è ormai approdato in Premier League con il Chelsea che ha strappato il giocatore alpresentandosi con un’offerta di circa 40 milioni a cui sarebbe stato difficile rifiutare. Lo stesso calciatore non ha mai nascosto la volontà di voler andare via per vivere altre esperienze e mettersi alla prova in uno dei campionati maggiori del L'articolo