Kim allo United | la rivelazione fa tremare il Napoli | “Può succedere entro trenta giorni”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Kim Minjae è senza dubbio uno dei calciatori più apprezzati dagli altri club. Il difensore si è messo in luce in questa stagione straordinaria per lui e per il, che è riuscito a portarsi a casa il terzo Scudetto della propria storia. Ma quale sarà il futuro del difensore coreano? Su di lui pende l’annosa questione della clausola rescissoria, che potrebbe agevolare l’assalto di altri club. A tal proposito, è da tenere d’occhio in particolar modo il Manchester, che da tempo ha acceso i fari sul centrale ex Fenerbahce. La notizia Di seguito, quanto reso noto dal portale tuttomercatoweb.com in merito agli ultimi sviluppi sul possibile affare tra Kim Minjae e il Manchester: I Red Devils vogliono prendere Kim Min-Jae, stella delfresco di vittoria dello Scudetto: la formazione di Erik ten Hag ...

Pur di avere un clic in più sarebbero pronti a raccontare qualsiasi cosa non verificata: Dalla raccomandata a Spalletti, a Giuntoli alla Juve, Osimhen tra PSG e Premier,United, Zielinski ......sottoscritto nell'estate del 2021 - non vuole perdere l'allenatore che ha condotto il Napoli... Uno di questi,, è stretto nella morsa di Manchester, dello United , e va da sé che dopo Koulibaly ......stesso tempo, sostenibili. Come fatto l'estate scorsa con il Napoli, dove ha salutato diversi veterani e ha investito (non poco) su giovani e calciatori di prospettiva. Colpi comee ...

Kim come un bambino nella festa del Napoli: si fa fare una foto e ... Sport Fanpage

La partenza di Kim non è ancora certa ma il club azzurro sta già valutando i candidati che potrebbero sostituirlo: ecco i nomi ...Per il Napoli Kim non è in vendita. Tuttavia non è scontato che il coreano resti in Azzurro per la prossima stagione, 3 big inglesi lo tentano.