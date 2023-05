Kemal Kilicdaroglu | l' uomo che fa tremare il Sultano Erdogan

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le elezioni in Turchia di domenica 14 maggio rappresentano il test più delicato per la Turchia contemporanea. E non soltanto perché il 2023 è un anno storico – il centenario dalla fondazione della moderna Repubblica turca - ma perché le urne diranno tutto quel che c’è da sapere sulla direzione politica che Ankara si appresta a prendere, a vent’anni dall’ascesa al potere personale di Recep Tayyip, che oggi insegue il terzo mandato da presidente. Il 2023 segna anche il decennale delle furiose proteste di piazza a Gezi Park, Istanbul, il momento certamente più critico per il governo prima che si verificassero il tentato golpe del luglio 2016 e la guerra al confine siriano contro curdi e jihadisti.si presenta dunque a questo appuntamento con la storia forte del sostegno di milioni di elettori – l’ultimo comizio a Istanbul ha visto la ...