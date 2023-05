Juventus-Siviglia | tegola per Allegri | l’annuncio è una mazzata

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Vigilia di Europa League per lache si prepara ad affrontare ilin semifinale: brutte notizie dalla conferenza di. Lasi prepara a scendere in campo contro ilper la semifinale di andata di Europa League. Tutto è pronto per il club bianconero che sta vivendo dal canto suo una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.