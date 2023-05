Juventus | rifinitura pre-Siviglia alla Continassa | la squadra applaude Allegri

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Allenamento diper la, cheprepara l’appuntamento di domani sera contro ilin Europa League. Gruppo sostanzialmente al completo per Massimiliano, che non deve fare i conti con acciacchi dell’ultimo minuto. L’unico indisponibile sarà Mattia De Sciglio, il quale ieri si è sottoposto ad intervento chirurgico dopo la lesione di un legamento crociato anteriore. Nel quartier generale bianconero si respira un clima sereno e scherzoso, con il tecnico è stato l’ultimo a entrare in campo ed è stato accolto da un applauso e un’ovazione da parte dei suoi giocatori. SportFace.

Laha dato il via allain vista del match con il Siviglia di domani, valido per la semifinale d'andata di Europa League. C'è il gruppo al completo per Allegri, con il solo De Sciglio ...Laè in campo alla Continassa, la squadra sta preparando l'appuntamento di domani sera: i ... Massimiliano Allegri può contare sul gruppo al completo: l'unico assente allaè De ...Allenamento mattutino oggi per i giocatori della, ritornati in campo dopo il giorno di pausa concesso da Allegri a seguito della vittoria di ... alle 11.45 l'allenamento die, a ...

Juventus-Siviglia, quando parla Allegri: l'orario della conferenza stampa Tuttosport

La Juventus ha dato il via alla rifinitura in vista del match con il Siviglia di domani, valido per la semifinale d'andata di Europa League. C'è il gruppo al completo per Allegri, con il solo De ...Alla Continassa tra risate e scherzi: i bianconeri, attesi dalla sfida di Europa League contro il Siviglia, hanno svolto la rifinitura sotto gli occhi di alcuni tifosi presenti in tribuna ...