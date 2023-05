Juventus | la difesa | Motivazioni non ci convincono | ma abbiamo spunti per combattere

...spostamento dell'inchiesta Prisma sulle presunte irregolarità nei conti dellaa Milano o Roma, come richiesto dai legali del club bianconero. 'Abbiamo esposto le nostre ragioni e la...Le motivazioni del collegio di garanzia sul casoper la questione plusvalenze "non ci convincono su tanti argomenti, però abbiamo vari spunti per tornare a combattere davanti alla corte Federale di appello ". Lo ha dichiarato oggi Maurizio ...Hanno diverse individualità come Di Maria e Vlahovic, ma anche inhanno giocatori importanti'.- Siviglia: Lamela verso la panchina, torna OcamposMendilibar sembra non avere ...

Juve in silenzio: cosa sta preparando la difesa Corriere dello Sport

Juve Siviglia, difesa a tre o a quattro per Allegri Lui ha questa idea, rivelazione in conferenza stampa Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Siviglia. Le sue ...Juve Siviglia, difesa a tre o a quattro per Allegri Lui ha questa idea, rivelazione in conferenza stampa Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Siviglia. Le sue ...