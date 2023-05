Juventus | caso plusvalenze | pronta la stangata a fine campionato?

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Scopri le ultime novità suldelledella: la Corte federale d’appello ridefinirà la sanzione il 22 maggio. Saranno ridotti i punti di penalizzazione? Resta aggiornato su questa importante vicenda che potrebbe influenzare l’accesso del club alle competizioni europee. La Corte federale d’appello ha fissato per lunedì 22 maggio alle ore 10, tramite collegamento da remoto, un’udienza per ridefinire la sanzione inflitta allaneldelle. Questo avviene due giorni dopo la pubblicazione delle motivazioni del Collegio di garanzia dello Sport, il quale ha rinviato ilalla Corte d’appello Figc a causa di “carenze motivazionali“. Si fa riferimento al coinvolgimento dei dirigenti del Consiglio di Amministrazione senza delega, i ...

Juve, caso plusvalenze: la penalizzazione è certa Tuttosport

