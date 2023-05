Juve | mercato legato all'Europa | da Vlahovic e Rabiot a Frattesi e Scamacca | gli altri nomi

... la società avrebbe utilizzato degli stratagemmi per salvare il bilancio e ingannare ilborsistico. Sotto la lente degli inquirenti ci sono i bilanci 2019/2020 e 2020/2021. Plusvalenze, ...Cambia sensibilmente laa seconda che ci siano o meno le Coppe l'anno prossimo. Cambia il budget, così come le strategie di. Nell'eventualità di essere in Europa, che i bianconeri stanno ...... le intenzioni sullegate ai grandi totem della stagione dello scudetto e poi, a questo punto, anche le pieghe della rivoluzione tecnica. Della direzione tecnica: la questione Giuntoli -...

Plusvalenze: pubblicate le motivazioni sul ricorso della Juve contro la Figc, si va verso un nuova penalizzazione Calciomercato.com

10:43 - L'udienza è ripresa. 10:36 - L'accusa nel processo è rappresentata dai Pm Mario Bendoni e Marco Gianoglio che hanno condotto l'inchiesta sui ...Rai1, RaiPlay e Rai Radio trasmetteranno Juventus-Siviglia di giovedì 11 maggio e Bayern-Leverkusen-Roma del 18 maggio ...