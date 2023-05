Juve | è iniziata l'udienza del processo civile | tre strade e un rischio per il club VIDEO

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Giornata fondamentale per la, alla vigilia della sfida al Siviglia in Europa League. Alle 9:42 èinfatti la partita giuridica...

La stagione ècon il ritorno di Marco Giampaolo con l'auspicio che gli antichi fasti in ... La realtà dice ben altro: dopo 8 giornate, 2 pareggi (anche se con Lazio e) e 6 sconfitte nelle ...... è servito soprattutto a dare il là a una serata di festeggiamenti che, peraltro, sarebbe... Nessun accenno alla sua figura, forse perché le attenzioni della(pare gli sia stato offerto un ...La stagione ancora non è finita ma per la Juventus è ovviamente giàla fase di programmazione del futuro, seppur con tante incognite. Al momento la squadra di Massimiliano Allegri si trova coinvolta nella lotta per accedere ad un piazzamento in Champions ...

Juve, è iniziata l'udienza del processo civile: tre strade e un rischio ... Calciomercato.com

L'attaccante Richiarlison potrebbe essere proposto dal Tottenham per arrivare a Lautaro Martinez, ma l'Inter vorrebbe tenere l'argentino ...Dopo diversi giorni di festeggiamenti (che non sembrano essere finiti), a Napoli già si inizia a pensare al futuro. La società è al lavoro per costruire l’organigramma della prossima stagione. Le ques ...