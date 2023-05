Juve-Di Maria | contatti per il futuro | il punto VIDEO

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dalla partita in tribunale a quella in campo. Giornata di vigilia per lantus, che domani all'Allianz Stadium affronterà il Siviglia...

Angel Di, come sta laalla vigilia di questa semifinale di Europa League contro il Siviglia "Stiamo bene e veniamo da una vittoria importante contro l'Atalanta. E' una spinta in più per quello che ...Lasi prepara a ricevere il Siviglia nell'andata della semifinale di Europa League. La formazione ... Servirà il contributo dei big: "Disa benissimo cosa deve fare domani, quando conta il ...Angel Di, attaccante della, alla vigilia della semifinale di andata di Europa League contro il Siviglia parla del suo futuro: \''Sto ...

Juve, Di Maria: “Allegri è eccezionale, resto anche se non giocheremo in Europa” La Stampa

La Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per programmare la prossima stagione: Giuntoli in pole position ...Conferenza stampa per Juventus-Siviglia da parte di Angel Di Maria e Massimiliano Allegri sulla semifinale di andata di Europa League.