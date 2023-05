Alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League contro il Siviglia , in conferenza stampa è intervenuto Angel Di: "La squadra l'ho vista bene. Avreste visto l'allenamento fatto poco fa avreste visto un gruppo che si diverte. Quello che si dice fuori non ci interessa più di tanto. Dal primo giorno che sono ...Commenta per primo Angel Di, centrocampista della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Siviglia, andata delle semifinali di Europa League in programma domani sera alle 21 all'Allianz Stadium ...Così Angel Di, alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League frae andalusi, ai microfoni di Sky Sport . ' Il rinnovo Si dicono tante cose ma ora abbiamo la testa al Siviglia - ...

Juve, Di Maria: "Allegri eccezionale. Alla Juve anche senza Europa" Corriere dello Sport

"Stiamo discutendo con la dirigenza da un po' per il futuro, ma la mia testa è solo al Siviglia e a chiudere bene: io mi trovo bene così come la mia famiglia, adesso penso al finale di stagione e poi ...