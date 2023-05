Juve | caso plusvalenze | c' è la data della nuova udienza

Commenta per primo E' arrivata la comunicazione della data della seconda udienza relativa alplusvalenze, con la Juventus prima interessata: dopo quanto emerso il 20 aprile, con la revoca temporanea del - 15 di penalizzazione e il rinvio da parte del Collegio di Garanzia del CONI, è ...Arrivano novità per quanto riguarda ilplusvalenze che coinvolge la. Dopo la seconda udienza preliminare che si è tenuta nella giornata di oggi, mercoledì 10 maggio (rivivi QUI la diretta), si è deciso di fissare una nuova data ...C'è la data adesso. La Corte federale di appello della Figc ha fissato l'udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per ilplusvalenze . per lunedì 22 maggio . Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla corte il procedimento, per la ridefinizione del - 15 inizialmente inflitto ai bianconeri. ...

Caso Juve, avv. Chiacchio: 'Gira una voce sulla manovra stipendi' AreaNapoli.it

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Lunedì 22 maggio la Corte d'Appello si riunirà per decidere sul caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus. I bianconeri apprenderanno la sentenza finale.