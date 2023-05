Juve | Allegri | «Penalizzazione? Ne usciamo fortificati»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le parole di Massimiliano, tecnico della, in conferenza alla vigilia della sfida di Europa League contro il Siviglia Massimilianoha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno dellain Europa League contro il Siviglia. Di seguito le sue parole. INSIDIE COL SIVIGLIA – «È una semifinale di Europa League contro una squadra che l’ha vinta quattro volte. È una squadra abituata a giocare queste partite, non escono mai dalla gara. Dovremo fare una bella partita come lo sarà al ritorno». NUOVA– «Non so cosa succederà. Noi abbiamo talmente una corazza che non ci sposta più niente. È tutto l’anno che cambia colore, parlano tutti, tutti sanno tutto. Noi da questa esperienza. Abbiamo queste due partite ...