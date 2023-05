(Di mercoledì 10 maggio 2023)O - Una semifinale di Champions League non si scorda mai, soprattutto quando anticipa un trionfo come quello vissuto dall'nel 2010 , anno dello storico 'Triplete' realizzato dall'...

In quella squadra giocava, che prima del derby europeo contro il Milan (semifinale di andata in programma oggi, mercoledì 10 maggio) ha ricordato con emozione una delle due sfide con il ...Nell'altra semifinale si affronteranno il pugile di casa, l'uzbeko Lazizbek Mullojonov che ha sconfitto il campione del mondo in carica, il cubanoLa Cruz, e il russo Muslim ...Sugli spalti sarà un turbinio di campioni: da Shevchenko a Cafù , da Dida a, da Nesta a Pirlo , da Serginho a Ambrosini , per finire con Milito, Eto'o, Seedorf e Borriello .

Julio Cesar in lacrime in diretta tv prima di Milan-Inter: cos'è successo Corriere dello Sport

Prima dell'andata della semifinale di Champions League l'ex portiere si è emozionato parlando con il suo vecchio compagno di squadra Eto'o: tutti i dettagli ...Milan-Inter, sfida valida per l'andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 10 maggio alle 21:00 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro ...