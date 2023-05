Judo | Mondiali Doha 2023 | primo giorno senza medaglie per l’Italia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Prima giornatasoddisfazioni in quel diper, che nel quartodei campionatidinon ottiene alcuna medaglia dopo i podi di Scutto, Giuffrida e Lombardo. Oggi erano impegnati Flavia Favorini nei 63 kg e Antonio Esposito negli 81 kg e sono stati estromessi da avversari di grande rilievo. In particolare, l’azzurra ha battuto la statunitense Golden per tre sanzioni al golden score però la venezuelana Barrios, numero otto del ranking, le ha imposto il disco rosso. Per l’azzurro, invece, bella vittoria per ippon di sode tsuri komi goshi contro l’argentino Gil, ma contro il belga Matthias Casse, bronzo ai Giochi di Tokyo, si è arrivato al golden score, ma l’avversario delno ha piazzato un sasae tsuri komi ashi che non ha ...

... curva chiusa per un turno dopo i cori contro Vlahovic - Botta e risposta tra Real Madrid e Manchester City, finisce 1 - 1 - Gara 2 è tutta di Milano, 3 - 0 sonante a Conegliano -di, ...Da non dimenticare neppure idiné l'Eurolega di basket, così come l'NBA. Di seguito l'elenco completo di tutti gli eventi con il relativo palinsesto.L'argento di Lombardo è la terza medaglia dell'Italia delin questi, dopo i bronzi di Assunta Scutto e Odette Giuffrida.

Si è conclusa senza medaglie per l’Italia questa quarta giornata dei Mondiali 2023 di judo. Sul tatami della ABHA Arena di Doha, in Qatar, erano in palio i titoli in due categorie di peso: la 63 kg fe ...Tre giorni di campionato mondiale di Judo a Doha e tre medaglie vinte con quella conquistata ieri nei 73 kg da Manuel Lombardo.