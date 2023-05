Judo | Mondiali 2023 | Antonio Esposito beffato da Matthias Casse nel 2° turno dei -81 kg

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) E’ terminata nel secondol’avventura dinella categoria dei -81 kg maschili in questidi. Sul tatami dell’ABHA Arena di Doha, in Qatar, l’azzurro ha di che rammaricarsi per la sua uscita di scena. Ilka italiano aveva iniziato il proprio percorso in maniera convincente, opposto all’argentino Agustin Gil. Dopo una fase di studio iniziale, con uno shido per parte, l’azzurro è riuscito a completare una presa di pregevole fattura, concretizzando l’ippon dopo 1’28”. Un esordio dunque tra tanti aspetti positivi per il nostro portacolori. Nel secondo match l’ostacolo era di quelli impegnativi, ovvero il n.2 del mondo. Il belga, recentemente vincitore del Grand Slam di Antalya, ...