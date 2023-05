Jock Zonfrillo | le origini italiane dello chef

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Loera scozzese emigrato in Australia ma di. Suo padre Ivan infatti era di Scauri in provincia di Latina, mentre sua madre era di Dalmellington, nell’Ayrshire. Aveva anche una sorella, Carla., il cui vero nome era Barry, era felice della ricchezza delle sue, e amava sperimentare i piatti della tradizione italiana arricchiti con ingredienti di altre culture. Loaveva detto che veniva in Italia due volte all’anno e che amava la varietà dei piatti della nostra Penisola, da Nord a Sud, e aveva aperto un chiosco ristorante dal nome “Nonna Mallozzi” dove serviva piatti di street food italiano. “La Cacio e Pepe è un piatto a cui sono molto affezionato, così come la carbonara”, aveva detto ...

muore all'età di soli 46 anni Una scomparsa improvvisa, che ha lasciato tutti nello sconforto più totale . Non solamente la sua famiglia, i conoscenti e i parenti all'estero, ma anche ..., classe 1976, è scomparso a soli 46 anni. Scozzese emigrato in Australia, appassionato di cucina era conosciuto per avere lavorato a lungo nelle vesti di giudice a Masterchef Australia. ...MasterChef Australia è stato sospeso per la morte di, noto volto del programma. Il ristoratore e chef aveva 46 anni e la sua storia aveva colpito il pubblico. L'uomo, infatti, in passato era riuscito a superare la dipendenza da eroina ...

Jock Zonfrillo, chef scozzese pluripremiato diventato celebre grazie alla conduzione di MasterChef Australia è morto negli ultimi giorni all’età di soli 46 anni. La notizia è riportata dai media ester ...Lo show, amato da tutti i telespettatori, viene scosso da un dramma inaspettato. Le parole strazianti della famiglia.