Jenna Ortega | dopo Mercoledì si torna sul set con Beetlejuice 2

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 10 maggio 2023)e il talento dimostrato sul set, le hanno garantito la scalata verso il successo:il debutto come protagonista della serie, è pronta are dietro la macchina da presa. Tim Burton annuncia il secondo capitolo die scommette di nuovo sul nome dell’attrice californiana. Classe 2002, uno sguardo profondo e il grande amore per la recitazione:ha conquistato tutto il mondo con la serie horror Netflix diretta dal celebre sceneggiatore 64enne e, come riportato da Deadline Hollywood, viene scritturata ancora una volta per prendere parte ai suoi progetti cinematografici. Le riprese del sequel sono cominciate oggi, 10 maggio 2023, nella città di Londra. La nuova pellicola firmata Tim Burton è il secondo ...