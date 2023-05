Jean Carroll | chi è la scrittrice che ha accusato Trump di violenza sessuale e ha vinto

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Donaldè stato condannato per aver aggredito sessualmente laElizabethnel camerino di un magazzino di lusso, nel 1996. Si tratta della sentenza che sta infiammando la cronaca politica statunitense, e che è destinata a far ancora tanto parlare e discutere. Un verdetto che per la prima volta etichetta legalmente un ex Presidente degli Stati Uniti come un predatore, ma, nei fatti, assolvedall’accusa di stupro. Ma chi è lae giornalista che ha portato in tribunale il magnate? Una carriera guidata dalla scrittura e una sola missione: parlare di donne alle donne. Scopriamo di più sue le accuse a Donald ...

, mentre l'accusa di stupro è stata respinta. Trump impugnerà la condanna, ha annunciato il legale del tycoon. 'Non ho idea di chi sia questa donna e questo verdetto è una vergogna', ha ...ha vinto la sua battaglia, perlomeno in parte. Nella giornata di ieri, martedì 9 maggio 2023, Donald Trump è stato ufficialmente condannato dal tribunale federale civile di Manhattan per ..., che lo accusava anche di diffamazione."Questo verdetto è una vergogna", ha reagito Donald Trump. "Non ho assolutamente idea di chi sia questa donna", ha commentato sul suo social ...

Donald Trump condannato per aggressione sessuale e diffamazione: dovrà versare 5 milioni a Jean Carroll Corriere della Sera

L’ex presidente Usa Donald Trump è stato condannato a pagare in tutto 5 milioni di dollari alla scrittrice Jean Carroll per averla prima aggredita sessualmente nei camerini di un grande… Leggi ...A meno di repentini cambi di programma Joe Tacopina sarà a Ferrara per assistere a SPAL-Parma, la partita che può allungare di altri 90 minuti la stagione o chiuderla anticipatamente con una mesta ret ...