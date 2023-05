(Di mercoledì 10 maggio 2023) L'olimpionico dei 100 metri a \''Tutto Food\'' per La Molisana: \''Al Golden Gala del 2 giugno asfiderò anche, non ...

L'olimpionico dei 100 metri a ''Tutto Food'' per La Molisana: ''Al Golden Gala del 2 giugno a Firenze sfiderò anche Kerley, non ...L'endorsement diriconosce un ruolo di primo piano all'mentale nello sport, riconosce soprattutto l'importanza della dottoressa Romanazzi nella quotidianità dei suoi allenamenti, che ...

Jacobs: "Vi aspetto a Firenze per la mia sfida a Kerley" Gazzetta

Jacobs contro Kerley, la sfida tanto attesa alla fine si materializza. Ieri è arrivato l'annuncio da parte della Fidal, la federazione italiana di atletica leggera ...La seconda piazza agli Europei indoor di Istanbul dietro il connazionale Samuele Ceccarelli, qualche imprevisto di troppo a livello fisico e una condizione mai trovata. Inverno non eccezionale per Mar ...