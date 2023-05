(Di mercoledì 10 maggio 2023) È ufficiale la data del debutto stagionale all’aperto del campione olimpico e primatista europeo Marcell: sarà a Rabat, domenica 28 maggio, al Meeting international Mohammed VI d’athlétisme, nella seconda tappa della Wanda. Lo sprinter delle Fiamme Oro si confronterà subito con gli avversari più, a partire dal campione del mondo Fred Kerley (Usa), già visto in gara nel massimo circuito mondiale a Doha con il crono di 19.92 nei 200. Gli organizzatori hanno anche annunciato la presenza dello statunitense Trayvon Bromell, vincitore del ‘diamante’ lo scorso anno, del keniano Ferdinand Omanyala, del campione olimpico dei 200 Andre De Grasse (Canada). Cinque giorni dopo, la super sfidavs Kerley si sposterà in Italia, a Firenze, al Golden Gala Pietro ...

Jacobs verso l'esordio in Diamond League: nei 100 metri con i più forti Il Faro online

Marcell Jacobs ha svelato la data del proprio debutto stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri correrà sulla sua distanza prediletta il prossimo 28 maggio a Rabat (Marocco), dove andrà in scena ...