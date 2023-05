Italiani in viaggio – A giugno 2023 boom di viaggi | l’e-commerce traina la ripresa del turismo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) È l’ere la. Secondo una ricerca commissionata dal portale Vamonos-Vacanze.it all’Istituto di Ricerca IRCM (www.ircm-ricerca.com), nel 2022 il canale online delha generato in Italia 28 miliardi di euro di fatturato: +4% rispetto al 2019, che fu l’ultima stagione pre-pandemica. Ma il trend del 2023 è ancora più positivo per il settore digitale deiche secondo le proiezioni elaborate dall’IRCM per conto di Vamonos-Vacanze.it chiuderà con un +11% rispetto all’anno precedente raggiungendo così i 31 miliardi di euro (+15% rispetto al 2019). Boom di: il 74% dei vacanzieri usa ormai esclusivamente il web per ispirarsi e cercare informazioni prima di scegliere unSecondo ...

... facilitando così la pianificazione del. Trasparenza e accessibilità resi possibili grazie ... Il nostro obiettivo è quello di supportare i radiotaxi e i tassistiin questo importante ...... artisti nazionali e internazionali; festival nel Festival con i pianistiche si ... Sarà unmusicale intorno al mondo , come ha spiegato Campogrande, con grandi ospiti internazionali ...... facilitando così la pianificazione del. Trasparenza e accessibilità resi possibili grazie ... Il nostro obiettivo è quello di supportare i radiotaxi e i tassistiin questo importante ...

Trend di viaggio: vacanze svago e lavoro per sette italiani su cento la Repubblica

Viaggio in Italia alla scoperta delle Spa, le terme, la bellezza e il benessere naturale che solo in luoghi unici come le Isole Eolie si possono scoprire e provare. Per vivere un viaggio in Sicilia e ...La visualizzazione immersiva per i percorsi sta arrivando su Google Maps e ci sono nuovi modi per gli sviluppatori di utilizzare le esperienze immersive delle nuove mappe. Ecco tutti i dettagli svelat ...