Italia - Francia | Meloni | hanno problema di loro consenso interno

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "Evidentemente c'è qualcheche devono risolvere. Ma non credo sia unchecon noi. Evidentemente c'è qualchedi tenuta delche bisogna affrontare, ma è un ...

... 'Darmanin non voleva ostracizzare l'' - Tajani: 'Compresa la gravità dell'errore' Il politico francese è citato da Le Figaro in un articolo sulla crisi tradal titolo '..."L'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza. Meloni fa tanta demagogia sull'immigrazione clandestina: la sua ...vedi anche Scontro, Tajani: "Parigi prenda distanze da Darmanin" I numeri dello scontro Nel reportage da Mentone, al confine tra, che accompagna le riflessioni ...

Scontro Italia-Francia su migranti, il numero uno del partito di Macron riaccende la polemica: «Meloni disumana e ... Open

Nuovo scontro tra Italia e Francia sul tema dei migranti. Ad accendere la miccia sono, questa volta le parole, di Stephane Séjourné, capo di Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron. Mel ...Governo Meloni sotto attacco: non solo da parte della Francia, che rilancia le critiche sui migranti, ma anche da parte della Spagna che, riguardo ai provvedimenti sul lavoro, parla di ...