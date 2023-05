Italia-Cina | Meloni | “Sulla Via della Seta decisione non ancora presa”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 10 maggio 2023) PRAGA – Quella sull’eventualità del rinnovo dell’accordoVia“è unachenon abbiamo preso, è un dibattito aperto sul quale gli attori da coinvolgere debbano essere molti e a vari livelli: il Parlamento, compreso. E’ un dibattito che ho già aperto in alcune sedi competenti e ci sonodiversi mesi per prendere questa. E’ unadelicata: io non ho condiviso la scelta che fece allora il governo Conte e che oggi va maneggiata con molta attenzione perché è una situazione che riguarda molte dinamiche internazionali”. E’ quanto ha detto la presidente del consiglio, Giorgia, parlando con i giornalisti a Praga, a proposito dell’auspicio avanzato da Pechino che ...