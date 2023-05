... che stanno per prendere conduce lungo una specie di tunnel, sul vialetto che delimita gli... Si occupa di acquisti per glidi pena. La pista per cui potrebbe essere stata lei il vero ...Sindaco e assessore evidenziano che nel territorio comunale sono presenti ben 16scolastici situati in diverse frazioni. 'Abbiamoscolastici molto ampi, sui quali stiamo effettuando ...... in particolari nella fascia di uscita degli studenti dagliScolastici (attraversamento davanti agliscolastici, sorveglianza delle "partenze" degli autobus adibiti al trasporto ...

Istituti, edifici, codici meccanografici, scuole, sedi: le FAQ sulle “fasce di complessità” Orizzonte Scuola

Non sono bastate cinque sentenze a fugare ogni dubbio. Anzi: i lati oscuri di questa vicenda sono ancora molti ...Continua la serie di visite della Provincia di Piacenza agli istituti scolastici ubicati in immobili di proprietà dell’Ente. Nella mattinata di ieri ...