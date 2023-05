All'dei Famosi le sorprese non mancano mai. Nella quarta puntata gli autori si sono superati regalando aNoise e Marco Mazzoli ciò che desideravano dall'inizio della loro vita da naufraghi : ...Poi la frecciatina a Cristina Scucciadei Famosi, Nathaly Caldonazzo svela un retroscena: 'Me ... l'ex gieffina in seguito ha ammorbidito il suo tono, commentando il momento sincero in cui...Doppia sorpresa per Marco Mazzoli eNoise all'dei Famosi : durante la diretta del reality i due naufraghi hanno potuto riabbracciare le mogli, Stefania Pittaluga e Stefania Caroli , e i loro cagnolini, arrivati direttamente ...

Isola, Paolo Noise al settimo cielo: «Sono l'uomo più felice della terra. Ora voglio solo vincere il televoto» leggo.it

Un alterco che è finito in tribunale per un automobilista a bordo di una Lamborghini fermato dalla Polizia Locale. L'accusa è stata di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio ...All'Isola dei Famosi le sorprese non mancano mai. Nella quarta puntata gli autori si sono superati regalando a Paolo Noise e Marco Mazzoli ciò che desideravano dall'inizio della ...