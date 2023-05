“Isola dei famosi” | Vladimir Luxuria sgancia bomba sui Jalisse

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 10 maggio 2023) News tv. “Potrebbero farlo dopo l’”.lasui– Gli ascolti dell’«dei» sono positivi. Merito del cast ben assortito? Della conduttrice, Ilary Blasi, che è al timone del reality show di Canale 5 per la terza volta? Degli opinionisti? Ad ogni modo l’interesse nei confronti del format ambientato in Honduras è palese. Lo provano i tantissimi commenti sui social e gli articoli dedicati all’«» pubblicati su vari magazine e siti. In queste ore ha catturato l’attenzione l’intervista cheha rilasciato sull’ultimo numero di Novella 2000. Leggi anche: “dei2023”, malore improvviso per il ...